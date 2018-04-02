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Бесплатно привить домашних животных можно будет на улице Народного Ополчения
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Бесплатно привить домашних животных можно будет на улице Народного Ополчения 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
29, корп. 3. Посетителей ждут в пятницу, 13 апреля, с 16.00 до 19.00 в холле ОДС № 15.
Ветеринары рекомендуют провести за неделю до процедуры профилактику от глистов. Нужно также помнить, что иммунитет после прививки вырабатывается в течение 14 дней. Поэтому вывозить животное на дачу или отпускать на улицу следует не раньше, чем через две недели после укола.
С полным перечнем подразделений (пунктов вакцинации) и режимом их работы можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «Мосветобъединение» в разделе «Вакцинация» или на странице Комитета ветеринарии Москвы на портале мэра Москвы в разделе «График прививочных пунктов». (ео)
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