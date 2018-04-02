В чём суть реформы торговли?

Теперь кассы должны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в Федеральную налоговую службу (ФНС). Для этого у кассы вместо защищенной электронной контрольной ленты (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель (ФН). Передавать информацию с ФН в ФНС будет посредник — оператор фискальных данных (ОФД).

Как только кассир пробивает чек, ФН отправляет информацию о покупке — ОФД, а тот — в ФНС. Налоговая видит: «В магазине „Ромашка“ на улице Ленина, д.10, купили две бутылки „Колы“ по 50 рублей». Ведомство анализирует эти данные и не требует у предпринимателя бумажной отчётности.

Редакция сетевого издания «Вести Подмосковья», совместно с сервисом «ОнлайнКасса» запускают совместный проект — «Все о 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ».