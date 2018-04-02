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В чём суть реформы торговли?
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В чём суть реформы торговли? 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Теперь кассы должны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в Федеральную налоговую службу (ФНС). Для этого у кассы вместо защищенной электронной контрольной ленты (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель (ФН). Передавать информацию с ФН в ФНС будет посредник — оператор фискальных данных (ОФД).
Как только кассир пробивает чек, ФН отправляет информацию о покупке — ОФД, а тот — в ФНС. Налоговая видит: «В магазине „Ромашка“ на улице Ленина, д.10, купили две бутылки „Колы“ по 50 рублей». Ведомство анализирует эти данные и не требует у предпринимателя бумажной отчётности.
Редакция сетевого издания «Вести Подмосковья», совместно с сервисом «ОнлайнКасса» запускают совместный проект — «Все о 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ».
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