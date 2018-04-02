В апреле температура воздуха в Самаре будет держаться в пределах 6-7 градусов тепла

В апреле температура воздуха в Самаркой области будет держаться в пределах средних многолетних значений. Столбики термометров будут колебаться от 5,9 до 7,3 градусов. Об этом сообщила ведущий синоптик Приволжского УГМС Ирина Вытягова.

— Количество предполагаемых осадков в регионе будет в пределах нормы, — рассказала Ирина Вытягова.

Во вторник, 3 апреля, в Самаре будет малооблачно. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду. Днем температура воздуха будет держаться в пределах от +2 до +7 градусов, а ночью — от -1 до -6.

В среду, 4 апреля, в региональном центре будет дуть слабый и неустойчивый ветер. Ночью будет облачно. Столбик термометра прогреется до +2, а днем — до +7 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

В четверг, 5 апреля, в областной столице ожидаются небольшие осадки. Будет дуть небольшой ветер. Ночью температура столбик термометра покажет от -3 до +2. Днем воздух прогреется от +2 до +7.