Воронежская компания «КИТ» выплатит 370 тысяч рублей пострадавшему на стройке рабочему

На монтажника обрушилось около 2,5 тонн кирпичей. В Воронеже строительную компанию ООО «ИП КИТ» обязали выплатить 370 тысяч рублей сотруднику, который пострадал на работе. Из-за несчастного случая монтажник стал инвалидом и частично лишился трудоспособности. Об этом сегодня, 2 апреля, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. Зовут пострадавшего Павел Маликов . Произошёл инцидент еще в 2016 году. Как-то по заданию прораба рабочий занимался перемещением поддонов с кирпичами с помощью грузоподъёмного крана. В момент, когда мужчина ещё не успел хорошо закрепить груз, крановщица начала подъём. В итоге около 2,5 тонн содержимого поддонов обрушилось на монтажника.

Мужчина чудом выжил, перенёс множество операций, стал инвалидом 3-ей степени и проходил длительное лечение в нескольких медучреждениях. Но, по словам Павла, работодатели не посчитали, что причиной всему — именно производственные травмы. И добиваться компенсации морального вреда и потери здоровья он собирался через суд. — У меня двое детей, и сейчас я не могу с ними ни ходить, ничего делать. Потому что передвигаться больно. Здоровье ухудшается. Ничто не предлагали, никакой помощи не предлагала мне компания, и до сих пор не оказывает. Все за свой счёт. И лечение. Только оплачивали больничный мне, и то не всегда, с задержками, — поделился Павел Маликов с «Вести-Воронеж», когда только собирался судиться со строительной компанией весной прошлого года.

Спустя длительное время разбирательств виновными в случившемся всё-таки признали руководителей строительного объекта. — Причиной несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске к обслуживанию грузоподъемного крана необученного и неаттестованного в качестве стропальщика персонала без письменного ознакомления со схемами строповки грузов. Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда и техники безопасности, являются должностные лица работодателя — ООО «ИП КИТ», — заявили в обпрокуратуре. В итоге суд обязал компанию ООО «ИП КИТ» выплатить пострадавшему мужчине 370 тысяч рулей в качестве компенсации морального вреда. Стоит отметить, что изначально Павел Маликов рассчитывал на сумму почти в три миллиона рублей.