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Новосибирские власти помогут семье, у которой дети утонули в яме с водой
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Новосибирские власти помогут семье, у которой дети утонули в яме с водой 

РИА Новости 44 минуты назад
НОВОСИБИРСК, 2 апр — РИА Новости. Правительство Новосибирской области поможет семье из райцентра Колывань, двое детей из которой в феврале погибли в оставленной рабочими яме с водой, сообщает в понедельник областное правительство.
По данным Следственного комитета, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань по улице Советской сотрудники муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» ремонтировали водопровод и вырыли яму глубиной не менее трех метров. После работ яму не закопали и не огородили должным образом, отмечали в ведомстве. Вечером 2 февраля 6-летний и 11-летний братья упали в нее и утонули. Происшествие вызвало общественный резонанс.
"Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать материальную помощь семье из Колывани, в которой трагически погибли двое детей в начале февраля 2018 года. Соответствующее решение озвучено 2 апреля на оперативном совещании, которое провел глава региона", — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что в связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, глава региона поручил региональному министерству труда и социального развития в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи.
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