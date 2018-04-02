Более половины всех библиотек Москвы подключат к единой общегородской сети Wi‑Fi в 2018 г

Москве более 50% библиотек планируют подключить к единой общегородской сети Wi-Fi в текущем году, также 10 библиотек могут модернизировать, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел обновленную библиотеку-медиацентр №67 на Аргуновской улице. В рамках визита состоялась встреча с детскими писателями, на которой обсуждались актуальные вопросы развития сети публичных библиотек города Москвы. Встреча была приурочена к Международному дню детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля.

«В 2017 году Москва стала призером Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В 2018 году запланирована комплексная модернизация еще 10 московских библиотек. Все библиотеки Москвы сегодня имеют локальный Wi-Fi. В 2018 году более 50% библиотек подключат к единой общегородской сети Wi-Fi. Остальные планируется подключить в 2019 году, что позволит пользователям регистрироваться в сети только один раз», — говорится в сообщении.

Приоритетные направления развития московской библиотечной сети на 2018 год включают: внедрение единого читательского билета; внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы; создание единого электронного каталога книжного фонда библиотек Москвы; утверждение концепции развития публичных библиотек города Москвы 2018-2025 годов.

Сеть публичных библиотек города Москвы, оказывающих бесплатные услуги населению, включает 440 адресов, объединенных в 20 учреждений.