Библиотека будущего: на северо-востоке Москвы заработал современный медиацентр

Десять столичных библиотек планируется обновить в этом году. Вместо старых читальных залов в городе открываются современные медиацентры. Один из них появился на северо-востоке Москвы . Это настоящий семейный клуб с кружками, выставками, богатым книжным фондом и электронной системой выдачи литературы. Как все это работает?

Здесь никто не спрашивает читательский билет: любой посетитель может просвещаться, изучать или даже просто общаться без каких либо ограничений. За исключением случаев, когда книгу захочется прочесть вне библиотеки — но и тут все продуманно и просто, без привычных карточек и формуляров.

В библиотеке все компьютеризировано. Для того, чтобы забрать книгу домой, помощь сотрудников не нужна — необходим только читательский билет. Кладем его на специальный сканер вместе со всеми книгами, каждая из которых оснащена специальным чипом, нажимаем кнопку — и забираем. Сдать книги можно по тому же принципу.

Этой библиотеке чуть меньше ста лет. Раньше она находилась в деревянном здании, в 70-х переехала на Аргуновскую улицу и сейчас, после полной реконструкции, это хорошо оснащенный технический медиацентр. Читатели, которые ходят сюда годами, уже успели оценить новый формат работы.

— После ремонта ее модернизировали, она стала современной, сейчас здесь намного удобнее!

Фонд книг — свыше 34 тысяч. Русская, зарубежная литература, кроме того больше тысячи книг на иностранных языках — есть даже на хинди. Но вот самыми популярными остаются всеми любимые детские произведения, на которых вырастет еще не одно поколение.

"Носова, Успенского замечательно читают детки", — рассказывает сотрудница библиотеки.

Очередное доказательство, что читать не перестанут — и именно бумажные книги: ежедневно в библиотеку приходят до ста новых любителей литературы. Только за несколько месяцев — две тысячи человек. Много и совсем маленьких читателей.

"Несмотря на всю научно-техническую революцию, никто детские книги не отменял и вряд ли отменит, и они по-прежнему являются стержнем формирования новой личности, мировоззрения ребенка, и так было во все времена", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году еще 10 московских библиотек будут модернизированы и станут интеллектуальными досуговыми центрами.