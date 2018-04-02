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За неделю в Подмосковье устранили более 1 тыс. нарушений чистоты и порядка
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

За неделю в Подмосковье устранили более 1 тыс. нарушений чистоты и порядка 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковьте на прошедшей неделе по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранили более тысячи различных нарушений чистоты и благоустройства, более половины из них касались уборки снега и наледей, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 1020 различных нарушений чистоты и порядка. Устранено 544 нарушения правил уборки территорий Московской области от наледей и снега, а также пресечено 37 сбросов снежных масс вне установленных точек, определенных для его складирования», — сказала Витушева.
Она добавила, что всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 26 выявленных свалок и очаговых навалов мусора. В результате операции «Свет» восстановлено восемь объектов наружного освещения. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» приведено в порядок 12 объектов теплоснабжения.
«Пресечено 26 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по 11 фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидирован 81 несанкционированный информационный материал», — отметила Витушева.
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