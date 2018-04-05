В Подмосковье устранили более 300 нарушений тишины и покоя граждан за I квартал года 

С начала года благодаря инспекторам Госадмтехнадзора Московской области в Подмосковье было устранено 328 нарушений тишины и покоя граждан, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«В абсолютном большинстве случаев обошлось без предписаний, то есть нарушения были устранены непосредственно в момент их фиксации сотрудниками ведомства. «Львиная доля» замечаний была устранена в рамках статьи 3.1.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях «нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в результате проведения строительных работ», — сказала Витушева.
Так, r напримерe, оперативно отреагировали на замечания инспекторов строительные и промышленные компании «ЗеленСтройСервис» в Домодедове, «Одинцовская Строительная Компания» в Одинцове, «СтройСервис», «Промэнерго» и «Инвестстройконсалитнг» в Подольске, «ССМУ-33» в Орехово-Зуеве, «Олимпика Строй» в Мытищах.
По словам главы надзорного ведомства, к административной ответственности за нарушение тишины днем были привлечены две торговые организации и предприятие общественного питания: торговый дом «Перекресток» в Щелкове, «ДИКСИ ЮГ» в Балашихе и кафе «Палермо» в Наро-Фоминском городском округе. Все указанные организации прекратили шуметь только после уплаты штрафа.