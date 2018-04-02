Почти 2,4 тыс. нарушений выявили жилищные инспекторы в Подмосковье на прошедшей неделе

Госжилинспекция Московской области на минувшей неделе выявила около 2,4 тысячи нарушений в содержании многоквартирных домов в Подмосковье, по итогам проверок выдано почти 300 предписаний и составлено около 200 протоколов об административной ответственности, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С 23 по 30 марта 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2379 нарушений жилищного законодательства, обследовано более 15 тысяч квадратных метров жилищного фонда. Выдано 287 предписаний об их устранении и составлено 193 протокола об административной ответственности», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел был наложено штрафов на общую сумму 3,59 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Балашиха — 16 административных дел за нарушение норм законодательства об энергосбережении завели на управляющие организации ООО «УК „РЭУ №6-Южный“, ООО „ЖЭС-С“, ООО „Квартал“, ООО „УК „ЖилСервис“, ООО „Квартал-2005“.

В Пушкинском районе заведено девять административных дел на УК „Объединенная дирекция ЖКХ“ за нарушение лицензионных требований и невыполнение в срок предписания надзорного ведомства.

Кроме того, на прошлой неделе жилищные инспекторы обследовали состояние фасадов, тепловых контуров и очистку от наледи в 3317 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 111 домах, наибольшее их количество — в городских округах Балашиха (38), Дубна (10), а также Подольске (9).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 127 домах, наибольшее их количество — на территориях городских округов Истра (22), Королев (13), в Пушкинском и Одинцовском районах — 18 и восемь нарушений соответственно.

Инспекторы также выявили 109 домов с неснятой наледью и сосульками на кровле и входных группах. Больше всего их оказалось в Королеве (28), Ногинском районе (24) и Одинцовском районе (9).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.