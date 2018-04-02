Казанцы поверили в то, что на набережной появится зоопарк

Публикация от Кремлёвская Набережная, Казань (@kremlin_nab) 1 Апр 2018 в 1:22 PDT Администрация Кремлевской набережной разыграла казанцев. Вчера на страницах набережной в соцсетях появилась информация об открытии футбольного поля, бассейна и зоопарка с зебрами и кенгуру. Казанцы поверили и принялись обсуждать нововведения.

«Может, не надо зоопарков? Лучше нормальную комнату с занятиями для детей, типа сделай открытку/игрушку/что угодно? И животных мучить не нужно, и детям полезнее», — написала одна из жительниц Казани.

«Как всегда что-то делают, а жителей спросить, что нам интересно и нужно?!» — возмутилась другая. Она предложила отказаться от зоопарка и открыть летний кинотеатр.

Сегодня администрация Кремлевской набережной всех успокоила и одновременно огорчила: «Это была первоапрельская шутка, но на будущее мы обязательно учтем ваши комментарии!».

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