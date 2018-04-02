В Самарской области весна наконец одолела зиму 

За выходные из Самары вывезли более 8 тысяч тонн снега. Чтобы ликвидировать последствия первоапрельского снегопада, МП «Благоустройство» вывело на дороги 402 единицы техники. В две смены трудились почти 250 рабочих. Использовано свыше 500 тонн реагентов. По сведениям синоптиков, в ближайшую неделю днем в регионе будет наблюдаться плюсовая температура: во вторник 4 градуса, среду и четверг — 5 градусов выше нуля, в субботу воздух прогреется до +7. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.