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В Самарской области весна наконец одолела зиму
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В Самарской области весна наконец одолела зиму 

ТРК Губерния 1 час назад
За выходные из Самары вывезли более 8 тысяч тонн снега. Чтобы ликвидировать последствия первоапрельского снегопада, МП «Благоустройство» вывело на дороги 402 единицы техники. В две смены трудились почти 250 рабочих. Использовано свыше 500 тонн реагентов. По сведениям синоптиков, в ближайшую неделю днем в регионе будет наблюдаться плюсовая температура: во вторник 4 градуса, среду и четверг — 5 градусов выше нуля, в субботу воздух прогреется до +7. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
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