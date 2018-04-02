Ещё
Встреча главы управы района Некрасовка с жителями пройдет 18 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Встреча главы управы района Некрасовка с жителями пройдет 18 апреля 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Встреча главы управы района Некрасовка с населением пройдет 18 апреля школе № 2051 по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 9, корпус 2. Принять участие во встрече может любой житель района.
В ходе встречи будут рассмотрены две темы: «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов в 2018 году в районе Некрасовка» и «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».
Жители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы в устном или письменном виде. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
ОТКРЫТАЯ ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ Занятие по фитнесу прошло в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка Председатель Общественного совета и начальник ОЭБиПК УВД по ЮВАО провели рабочую встречу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться187
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому107
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки35
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение