Встреча главы управы района Некрасовка с жителями пройдет 18 апреля

Встреча главы управы района Некрасовка с населением пройдет 18 апреля школе № 2051 по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 9, корпус 2. Принять участие во встрече может любой житель района.

В ходе встречи будут рассмотрены две темы: «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов в 2018 году в районе Некрасовка» и «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне».

Жители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы в устном или письменном виде. (вт)