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Горожане спросят с глав управ своих районов
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Горожане спросят с глав управ своих районов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Встречи глав управ всех районов столицы с населением пройдут 18 апреля.
Мероприятия пройдут в соответствии с подготовленным Департаментом территориальных органов исполнительной власти графиком.
На встречах представители управ расскажут москвичам о работе по взаимодействию с общественными организациями, о состоянии и работе предприятий потребительского рынка, о планах по озеленению.
Кроме того, представители территориальных органов исполнительной власти отчитаются о деятельности по пресечению несанкционированной торговли.
Жители Южного Медведкова узнают о наиболее важных аспектах работы районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На встрече жителей Алексеевского района с главой управы поднимут вопрос проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
— Мы расскажем жителям о том, какие праздники будут проходить в городе, в округе и в районе, пригласим их посетить мероприятия, — отметил заместитель главы управы Алексеевского района по работе с населением Владислав Епифанов. — Жители смогут задать вопросы — сначала по теме встречи, а затем по другим, преимущественно касающимся сферы жилищнокоммунального хозяйства.
1 апреля стартовал месячник благоустройства, в рамках которого городские службы приводят в порядок столичные дворы, улицы и парки. В некоторых районах, например в Измайлове, обсудят работы по благоустройству.
С полным перечнем вопросов, графиком проведения встреч в каждом районе можно ознакомиться на сайте Департамента территориальных органов исполнительной власти.
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