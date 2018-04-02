Snapchat затроллил Facebook русскими ботами и лайками от «твоей мамы»

На первое апреля социальная сеть Snapchat очень тонко потроллила Facebook, создав провокационный фильтр с русскими ботами и лайками от «твоей мамы».

Сотрудники Snapchat уже не первый год шутят над разработчиками Facebook за то, что те воруют их идеи для своих приложений. В этом году они напомнили о скандале, связанном с «фабрикой троллей», действия которой якобы повлияли на исход президентских выборов в США в 2016 году.

@programmingurus

Когда пользователи делали фотографию в Snapchat, перед отправлением можно было наложить фильтр «пост русского бота в Facebook». Он выглядел как обычный интерфейс Facebook, только со странной кириллической надписью и лайками от «твоей мамы», бота и еще двух людей.

Это прямая отсылка к скандалу с российскими ботами, которые якобы были созданы для агитации за кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах 2016 года в США.

В прошлом году на День смеха Snapchat решил потроллить Instagram. Разработчики сделали фильтр с интерфейсом Instagram, на котором стоял лайк от «твоей мамы» и двух других пользователей. Это был намек Facebook, который позаимствовал для инстаграма идею наложения фильтров и публикаций историй, прямо как в Snapchat.

В настоящее время Facebook переживает не лучшие времена. За последние две недели марта акции компании упали сразу на 15 процентов. Это связано со скандалами об утечке данных более 50 миллионов пользователей и, последующими за ними, массовыми призывами удалиться из соцсети.