Законопроект об общественном и юридическом контроле детского отдыха прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.

Документ подразумевает введение для федерального органа исполнительной власти обязанности разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

«Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления», — отмечают авторы законопроекта, которыми выступили группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой

Также проектом закона предлагается ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Подразумевается, что региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Кроме того, все обращения родителей (лиц, их заменяющих), поступившие в орган исполнительной власти в письменном или электронном виде, и ответы на данные обращения предлагается размещать на официальном сайте органа власти в интернете.

При этом, в соответствии с принятыми поправками, предусматривается, что размещенные обращения и ответы на них не должны содержать персональные данные заявителей и детей.

«Указанные обращения перед опубликованием должны будут быть обезличены в целях соблюдения законодательства о защите персональных данных», — поясняют авторы документа.

Данным законопроектом также утверждается в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и размещение его на сайте органов исполнительной власти субъектов.