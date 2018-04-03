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Законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет не поддержан комитетом Госдумы
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Законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет не поддержан комитетом Госдумы 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о разрешении гражданам с 16 лет получать водительские права и управлять автомобилем под контролем опытного водителя. Решение было принято в ходе заседания комитета.
«Мое личное предложение — не разрешать получать водительское удостоверение лицам моложе, чем 18 лет. Они имеют право обучиться, но выезжать на дорогу и получать удостоверение — только после 18 лет. Мы понимаем, какой возраст 16 лет, и какое желание быстрой езды», — заявил в ходе обсуждения законопроекта глава комитета Евгений Москвичев.
Законопроектом предлагается ввести юношеские национальные водительские удостоверения.
Инициатива внесена на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом Госдумы от КПРФ Олегом Смолиным.
«Согласно законопроекту, помимо обучения в автошколе юные водители смогут получить опыт вождения автотранспортного средства в реальных дорожных условиях», — отмечает автор законопроекта.
Одновременно документом предлагается ввести штраф за управление автомобилем лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей — от 2,5 до 5 тыс. руб.
«Законопроект разработан с учетом положительного опыта выдачи юношеских водительских удостоверений, который ранее имел место в СССР», — говорится в пояснительной записке.
По мнению автора, принятие законопроекта повысило бы безопасность управления транспортными средствами молодыми людьми, достигшими возраста 18 лет.
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