Законопроект о выдаче водительских прав с 16 лет не поддержан комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о разрешении гражданам с 16 лет получать водительские права и управлять автомобилем под контролем опытного водителя. Решение было принято в ходе заседания комитета.

«Мое личное предложение — не разрешать получать водительское удостоверение лицам моложе, чем 18 лет. Они имеют право обучиться, но выезжать на дорогу и получать удостоверение — только после 18 лет. Мы понимаем, какой возраст 16 лет, и какое желание быстрой езды», — заявил в ходе обсуждения законопроекта глава комитета Евгений Москвичев

Законопроектом предлагается ввести юношеские национальные водительские удостоверения.

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«Согласно законопроекту, помимо обучения в автошколе юные водители смогут получить опыт вождения автотранспортного средства в реальных дорожных условиях», — отмечает автор законопроекта.

Одновременно документом предлагается ввести штраф за управление автомобилем лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей — от 2,5 до 5 тыс. руб.

«Законопроект разработан с учетом положительного опыта выдачи юношеских водительских удостоверений, который ранее имел место в СССР», — говорится в пояснительной записке.

По мнению автора, принятие законопроекта повысило бы безопасность управления транспортными средствами молодыми людьми, достигшими возраста 18 лет.