Комитет Госдумы поддержал законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в среду нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, который ужесточает до пожизненного лишения свободы наказание для педофилов. Комитет является соисполнителем по данной инициативе, профильным выступает думский комитет по госстроительству и законодательству.

Проект закона в феврале этого года был внесен группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой . «Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья», — поясняли разработчики.

По словам Яровой, из-за «высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже». В связи с этим законопроект позволяет «приостановить сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия».

Повышенные меры ответственности

Документом впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

"Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину преступлением", — предупредила Яровая. При этом повышенные меры ответственности будут нести не только лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними, но и иные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей.

Законопроектом впервые предусматривается ответственность за «заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей» (в настоящее время карается ранее обещанное укрывательство как вид соучастия — прим. ТАСС).

Документ также вводит как отягчающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. «Кроме того, мы предлагаем возможность присутствия психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия», — сообщила Яровая.

Согласно статистике, на которую ссылались разработчики, в 2017 году 9,6 тыс. несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них 4245 детей пострадали от сексуального насилия, около 1,8 тыс. детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера. Согласно данным Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. Так, в 2017 году СК возбудил 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности в отношении детей против 5835 в 2016 году.