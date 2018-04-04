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Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту о придании извещениям о правонарушениях особого статуса
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Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту о придании извещениям о правонарушениях особого статуса 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Галерея Чижова
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий придание извещениям об административных правонарушениях особого статуса. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.
В ходе обсуждения законопроекта ко второму чтению были утверждены две поправки. Первая приводит текст документа в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях, вторая уточняет срок вступления законопроекта в силу.
Предлагаемая инициатива позволит обеспечить доставку извещений, направляемых органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, в срок и избежать финансовых потерь.
«Действующее положение приводит к невозможности соблюдения органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, установленного ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ пятнадцатидневного срока рассмотрения дел. В связи с этим рассмотрение дел откладывается, что приводит к финансовым и временным затратам», — говорится в пояснительной записке к документу.
Изменения вносятся в федеральный закон «О почтовой связи».
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