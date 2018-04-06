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Песков прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса
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Песков прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение бывшего губернатора Амана Тулеева в спикеры совета народных депутатов Кемеровской области, передает "Говорит Москва".
"Это прерогатива регионального парламента", — сказал Песков.
Таким образом он прокомментировал сообщение о письме от депутатов Госдумы от Кемеровской области на имя врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на эту должность.
Ранее сообщалось, что источник опроверг информацию о назначении Тулеева главой парламента Кузбасса. По его словам, Тулеев, который получил вакантный мандат народного депутата регионального совета, не собирается возглавлять парламент региона.
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