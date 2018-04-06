Песков прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса

"Это прерогатива регионального парламента", — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщение о письме от депутатов Госдумы от Кемеровской области на имя врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на эту должность.

Ранее сообщалось, что источник опроверг информацию о назначении Тулеева главой парламента Кузбасса. По его словам, Тулеев, который получил вакантный мандат народного депутата регионального совета, не собирается возглавлять парламент региона.