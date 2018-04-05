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Депутаты попросили Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на новый пост
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Депутаты попросили Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на новый пост 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Депутаты Госдумы от Кузбасса просят врио главы региона Цивилева поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера облсовета — обращение
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