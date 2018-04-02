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Аману Тулееву подыскали новую должность
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Аману Тулееву подыскали новую должность 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев недолго оставался без работы. По данным источника «Уралинформбюро», он возглавит Совет народных депутатов Кузбасса.
"Кто-то из единороссов вышел из Совета, а поскольку Тулеев шел по партийным спискам номером один, сегодня на внеочередной сессии было принято решение о его назначении. Алексей Синицын (председатель областного Совета народных депутатов IV созыва — прим. ред.) становится замом Тулеева", — пояснил собеседник агентства.
Об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева стало известно 1 апреля. В видеообращении, размещенном на официальном Youtube-канале пресс-службы администрации Кузбасса, Тулеев заявил, что с «таким тяжелейшим грузом работать дальше нельзя».
25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На стихийном митинге на площади Советов, который состоялся двумя днями позже, горожане потребовали отставки Амана Тулеева. С аналогичным призывом к губернатору обратился известный врач-травматолог, почетный член правления АОТравма России Андрей Волна.
Ранее по теме: Неделя гнева и нет Тулеева
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