Аману Тулееву подыскали новую должность

"Кто-то из единороссов вышел из Совета, а поскольку Тулеев шел по партийным спискам номером один, сегодня на внеочередной сессии было принято решение о его назначении. Алексей Синицын (председатель областного Совета народных депутатов IV созыва — прим. ред.) становится замом Тулеева", — пояснил собеседник агентства.

Об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева стало известно 1 апреля. В видеообращении, размещенном на официальном Youtube-канале пресс-службы администрации Кузбасса, Тулеев заявил, что с «таким тяжелейшим грузом работать дальше нельзя».

25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На стихийном митинге на площади Советов, который состоялся двумя днями позже, горожане потребовали отставки Амана Тулеева. С аналогичным призывом к губернатору обратился известный врач-травматолог, почетный член правления АОТравма России Андрей Волна.

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