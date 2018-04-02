Кабмин скорректировал сроки осмотров общего домового имущества

В рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» Правительство определило интервалы осмотров общего имущества и скорректировало механизм работы аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Постановлением изменяются некоторые нормативные акты по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества.

В частности, определены сроки проведения осмотров общего имущества, которые могут быть текущими, сезонными и внеочередными.

Текущие осмотры могут быть общие (проводится осмотр всего общего имущества) и частичные (осуществляется осмотр элементов общего имущества).

Общие и частичные осмотры проводятся в сроки, рекомендуемые в технической документации на многоквартирный дом и обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества, в том числе в зависимости от материалов изготовления его элементов.

Сезонные осмотры общего имущества два раза в год. Весенний осмотр проводится после таяния снега или окончания отопительного периода в целях выявления потенциальных повреждений общего имущества. При этом уточняются объёмы работ по текущему ремонту.

Осенний осмотр проводится до наступления отопительного периода для проверки готовности дома к эксплуатации в отопительный сезон.

Внеочередные осмотры проводятся в течение одних суток после аварий, опасного природного явления, катастрофы или стихийного бедствия.

Документ регламентирует время дозвона в службу 5-ю минутами. Службы должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик».

Регламентируется 10-минутный период, в течение которого эти функции должны быть выполнены. Поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать круглосуточно, вызов аварийно-диспетчерской службы может производиться и в ночное время.

Установлено, что в случае, если исполнение заявки требует доступа в помещение в многоквартирном доме, то он осуществляется в заранее согласованное с собственником помещения время.

Отклонение от согласованного времени возможно только в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе в связи с авариями.

Если исполнение заявки требует доступа в жилое помещение, сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен сообщить собственнику помещения номер аварийно-диспетчерской службы для подтверждения необходимости доступа.

Сотрудник должен иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации).

Установлены специальные требования к взаимодействию управляющей организации с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах, в том числе с помощью их личного приёма в представительстве управляющей компании.

Документ также корректирует алгоритм информирования собственников помещений о деятельности управляющих организаций. В частности, установлено, что управляющая организация обязана раскрывать данные о деятельности на официальном сайте, на досках объявлений во всех подъездах многоквартирных домов, на оборотной стороне платёжных документов.