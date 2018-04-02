Генпрокуратура поддержала идею размещения кинотеатров и детских игровых комнат на нижних этажах ТЦ

Генеральной прокуратуре РФ поддержали инициативу депутатов Госдумы о переносе кинотеатров и детских комплексов на нижние этажи зданий торговых центров. Об этом в ходе круглого стола, посвященного обеспечению безопасности в торгово-развлекательных центрах, сообщил старший прокурор отдела ГП РФ по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения правопорядка защиты интересов государства и общества Павел Хромушин.

«Если говорить о вопросе проектирования и строительства таких объектов (торговых центров — прим. Агентства «Москва» ), то мы поддерживаем предложение, связанное с ограничением размещения объектов (кинотеатров и игровых комнат — прим. Агентства «Москва») не выше второго этажа, оснащение их дополнительными выходами, имеющими возможность попасть сразу же на улицу», — сказал П. Хромушин.

Он также пояснил, что требования по ограничению размещения развлекательных объектов необходимо применять во всех местах массового скопления людей.

«Не только кинотеатры (размещать на нижних этажах — прим. Агентства «Москва»), речь идет вообще о местах с массовым пребыванием людей, то есть это скопление людей, которое само по себе представляет определенную опасность, потому что покинуть помещение, даже при наличии выхода, в достаточно короткое время является затруднительным», — отметил П. Хромушин.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать владельцев торговых комплексов перенести кинотеатры и детские игровые комнаты на нижние этажи зданий. Законодательные инициативы они планируют разработать весной 2018 г.