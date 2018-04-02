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Опубликованы фотографии воскрешения спорткаров Marussia
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Опубликованы фотографии воскрешения спорткаров Marussia 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В интернете появились фотографии, на которых показан процесс восстановления нескольких уцелевших автомобилей и прототипов компании Marussia, которые были выкуплены новосибирской компанией VIP-Service. Снимки опубликованы в сообществе RCI News | Russian Car Industry во «ВКонтакте».
Белая машина на фотографиях — самая мощная модификация купе B1. Она комплектуется 2,8-литровым мотором V6 производства Cosworth, мощность которого составляет 420 лошадиных сил. Автомобиль на ходу, но ему требуется кузовной ремонт.
Помимо этого, показан процесс покраски других «Марусь», которые были выкуплены компанией VIP-Service.
О том, что новосибирское тюнинг-ателье купило шесть автомобилей компании Marussia, стало известно в ноябре 2017 года. Тогда сообщалось, что фирма получила купе B1 и B2, родстер B1, а также прототип кроссовера F2. Помимо этого, без силового агрегата привезли концепт-кар B3.
Тогда же отмечалось, что в VIP-Service изучают возможность покупки прав на бренд Marussia с возможностью возобновления производства в будущем.
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