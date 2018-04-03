Фото возрожденного автомобиля Marussia попали в Сеть

Новосибирское тюнинг-ателье VIP-Service вынашивает планы по приобретению прав на бренд Marussia и возобновлению производства. А пока компания купила шесть уцелевших спорткаров и восстанавливает их — фотографии опубликованы в группе RCI News в соцсети «ВКонтакте».

Белая красотка на снимках — топовая версия купе B1, оснащенная 2,8-литровым двигателем V6 мощностью 420 л.с. от легендарной британской инжиниринговой фирмы Cosworth. Как сообщается, автомобиль требует кузовного ремонта.

Кроме нее VIP-Service приобрел купе B2, родстер B1, прототип кроссовера F2 и концепт-кар B3, но без силового агрегата.