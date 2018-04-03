Ещё
Фото возрожденного автомобиля Marussia попали в Сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото возрожденного автомобиля Marussia попали в Сеть 

Авторамблер 45 минут назад
Фото: Авторамблер
Новосибирское тюнинг-ателье VIP-Service вынашивает планы по приобретению прав на бренд Marussia и возобновлению производства. А пока компания купила шесть уцелевших спорткаров и восстанавливает их — фотографии опубликованы в группе RCI News в соцсети «ВКонтакте».
Белая красотка на снимках — топовая версия купе B1, оснащенная 2,8-литровым двигателем V6 мощностью 420 л.с. от легендарной британской инжиниринговой фирмы Cosworth. Как сообщается, автомобиль требует кузовного ремонта.
Кроме нее VIP-Service приобрел купе B2, родстер B1, прототип кроссовера F2 и концепт-кар B3, но без силового агрегата.
Авторамблер: последние новости
Стало известно, кто платит самый большой транспортный налог в России Бутылка с камерой: хитроумное устройство, чтобы сдать экзамен на права Китайские автомобильные мойки – это нечто!
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей92
Киевский прокурор появился на телевидении голым81
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя146
В РФ передумали повышать пенсионный возраст110
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами101
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение