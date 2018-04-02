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Далеко не все деньги на энергоресурсосбережение в Приморье удалось потратить в 2017 году
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Далеко не все деньги на энергоресурсосбережение в Приморье удалось потратить в 2017 году 

Prim.News 1 час назад
Потребление мазута сократилось на 2600 тонн.
Лишь 47,8 млн из выделенных по субсидии почти 139 млн рублей смогли потратить в 2017 году на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края.
В частности, деньги выделялись в отношении КГУП «Примтеплоэнерго», однако, как уточняется в справке департамента по ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края, предприятие в прошлом году не предоставило требуемые документы в полном объеме, в связи с чем исполнение субсидии оказалось таким низким (34,48%).
Между тем, на субсидии другим организациям в целях энергоресурсосбережения в прошлом году выделили около 245 млн рублей, потратили 225,5 (исполнение 92,1%).
В прошлом году в рамках краевой программы по повышению энергетической эффективности в Приморье выполнили работы по перекладке 4,5 км инженерных сетей, а также отремонтированы две котельные. Также закупили 34 автоматизированные модульные котельные. В итоге потребление мазута сократилось на 2600 тонн. «При этом повысилось качество предоставляемых услуг ЖКХ и комфортность проживания жителей Приморского края порядка 56,8 тыс. человек», заключают авторы справки.
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