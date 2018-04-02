Как у Кардашьян: Джей Ло показала попу в розовых лосинах

Препарации засняли 48-летнюю актрису на улице, когда та совсем этого не ожидала.

Джей Ло стала первой, кто застраховал собственную попу! Так что, вот уже почти 15 лет как, пятая точка актрисы стоит целое состояние… А если быть точным, миллион долларов.

Это уже потом появились Ким Кардашьян Анастасия Квитко и многие другие звезды реалити и их подражатели из соцсетей. Однако Джен сдаваться не намерена.

И в свои 48 лет продолжает заниматься спортом. На днях фотографы застали Лопес во время пробежки.

Певица, кажется, уже привыкла, что сфотографировать ее могут в любую минуту. И выбрала для утреннего времяпрепровождения белоснежную водолазку и ярко розовые лосины, которые в очередной раз подтвердили, что с попой Джен — полный порядок!

Даже за занятиями спортом Лопес выглядела прекрасно. Длинные волосы звезда убрала в пучок, а дополнила образ беговыми кроссовками…

Любопытно, что поклонники тут же решили, что перемена в настроении и желание еще больше заниматься спортом связаны с ее новым бойфрендом. Ведь хотя певица и беисболист Алекс Родригез еще и не узаконили отношения, они уже во всю обустраивают новое семейное гнездышко. Пара приобрела апартаменты в самом высоком небоскребе Нью-Йорка . И теперь могут наслаждаться видами центрального парка прямо из собственной ванны с панорамным остекленением.

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