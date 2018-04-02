Начался снос рынка «Народный» на проспекте Ленина 

Фактически разрешение на торговлю в этом месте закончилось 31 марта. Ранее мы сообщали о том, что депутаты гордумы обращались к главе администрации с просьбой аннулировать тоговую площадку. Тогда депутат председатель комиссии гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев заявил, что эта площадка открывалась как выставка-ярмарка выходного дня, а превратилась в «настоящую помойку».
Тогда же прокуратура Ленинского района не обнаружила признаков демонтажа ларьков и направила предостережение в адрес руководителя рынка Дмитрия Яшнова о необходимости закрытия торговой площадки.
Рынок принадлежит родственникам депутата Александра Бочкарева, который находится под следствием из-за своей коммерческой деятельности и сидит под домашним арестом.