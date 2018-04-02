Галина Юдашкина показала стройные ноги всего через несколько дней после вторых родов 

В stories своего Instagram Галина Юдашкина показала видеозапись, сделанную во время посещения зоопарка вместе со старшим сыном Толей и теперь дважды бабушкой Мариной Юдашкиной. Спустя всего четыре дня после родов Галина уже смогла позволить себе короткое розовое платье, обнажившее стройные ноги — смотри видео о том, как она доит корову!
— написала Юдашкина днем ранее. Сейчас вся семья находится в США, где и проходили роды.
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Фото:Instagram