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Галина Юдашкина показала стройные ноги всего через несколько дней после вторых родов
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Галина Юдашкина показала стройные ноги всего через несколько дней после вторых родов 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В stories своего Instagram Галина Юдашкина показала видеозапись, сделанную во время посещения зоопарка вместе со старшим сыном Толей и теперь дважды бабушкой Мариной Юдашкиной. Спустя всего четыре дня после родов Галина уже смогла позволить себе короткое розовое платье, обнажившее стройные ноги — смотри видео о том, как она доит корову!
— написала Юдашкина днем ранее. Сейчас вся семья находится в США, где и проходили роды.
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Фото:Instagram
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