«Техмаш» запустил проект «Миллениум»

Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех , изготовила и начала опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированного комплекса по производству холодильной техники нового поколения. Общая стоимость инвестиций в создание оборудования составила около 2 млрд рублей.

В соответствии с новой стратегией Госкорпорации Ростех до 2025 года, POZIS реализует активную политику диверсификации по продвижению собственной гражданской продукции. В условиях постоянно расширяющихся запросов рынка крупной бытовой техники Советом директоров компании было принято решение о необходимости реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного оборудования на основе внедрения высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий» общей стоимостью около 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе концерна.

«Название проекта — «Миллениум» ‒ инженерами нашего предприятия было выбрано неслучайно. С одной стороны, это просто номер проекта ‒ «073-1000», а «миллениум» в переводе с латыни ‒ «тысяча». С другой стороны, справедливо, что такой красивый номер был присвоен, действительно, значимому, большому проекту: ведь именно на этой линии мы уже начали выпуск холодильной техники POZIS нового поколения. Например, модели холодильников с системой Full no frost: POZIS RK FNF-174 с электронным блоком управления, POZIS RK FNF-170, POZIS RK FNF-172, морозильник бытовой POZIS FV NF-117 и другие — всего 26 моделей», ‒ рассказал об истории создания собственной разработки POZIS генеральный директор предприятия Радик Хасанов.

Автоматическая линия изготовления наружных панелей дверей — это 8 модулей, общей длиной 27 метров, соединенных сложной транспортной системой. Ее производительность — 144 штуки в час. Это в 1,8 раза повышает коэффициент производительности, снижает технологическую трудоемкость на 13800 нормо-часов и полностью освобождает от необходимости ручного труда на ряде операций.

«Особенность линии «Миллениум» ‒ в возможности изготовления наружных панелей дверей новых моделей с подгибкой торцов. Для этого на гибочных модулях применили принципиально новые способы гибки, что дает возможность регулировки ее угла и корректировки профиля. Соответственно, линия легко подстроится под многие тенденции интерьерной моды за счет возможности менять профиль», ‒ отмечает начальник инженерного центра машиностроения (подразделения, являющегося центром ответственности по проекту) Сергей Ишмухаметов.

Конструкторы POZIS стремились спроектировать линию максимально универсальной, не требующей значительного времени на переналадку при переходе на модели нового дизайна. Это стало возможным благодаря применению высокоточных электро— и гидросервоприводов. Для сравнения: на линии «Миллениум» количество вышеназванных приводов в два раза выше, чем на европейской линии аналогичного назначения, приобретенной заводом в 2008 году.