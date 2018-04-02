Пианистка снялась обнажённой назло критикам

Каким бы прекрасным человеком вы ни были, всегда найдутся те, кто будет вас осуждать и ненавидеть безо всякой причины. Можно быть талантливым, гениальным, красивым, мастером спорта, космонавтом и благотворителем, но в интернете обязательно найдутся те, кто скажет вам, что вы живёте неправильно и объяснят, как надо.

Пианистка, фитнес-модель и мама двоих детей Майлин Класс (Myleene Klass) в какой-то момент заметила, что на её страницах в соцсетях стало слишком много хейтеров. Назло антифанатам 40-летняя блогерша решила принять участие в фотосессии, полностью обнажившись.

Вскоре примеру пианистки последовали другие девушки, причём не все из них обладают такой модельной внешностью, как спортсменка Майлин. Однако инициатор обнажения написала, что любая женщина прекрасна и заслуживает того, чтобы её любили: «Дело не в том, что думают другие, а в том, как мы сами себя чувствуем.».

А вот как выглядят девушки, которые решили повторить фотографии фитнес-красавицы. Чтобы увидеть больше, листайте вправо.

Ранее «Ридус» рассказывал о девушке, которая пришла обнажённой на свидание ради эксперимента. Парень был порядком ошарашен.

Также недавно в Сети появились «голые» снимки студентов-ветеринаров, которые разделись ради съёмок в благотворительном календаре.