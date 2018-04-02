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«Каждый двор и подъезд»: Курган ждет генеральная уборка
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«Каждый двор и подъезд»: Курган ждет генеральная уборка 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В апреле в зауральской столице пройдет генеральная уборка. Общегородской субботник, несмотря на свое название, займет три дня: 19, 20 и 21 апреля. В целом же приводить в порядок улицы города коммунальщики и курганцы будут в течение месяца — с 1 по 30 апреля. С наступлением тепла на уборку города выйдут тысячи горожан, коммунальные организации, коллективы предприятий и учреждений Кургана, сообщает пресс-служба городской администрации.
За проведение месячника в Кургане будут отвечать несколько департаментов. Так, Департамент развития городского хозяйства организует уборку общегородских территорий, парков и скверов, очистит проезжие части и обочины дорог, приведет в порядок муниципальные остановочные комплексы, объекты дорожной сети.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства будет работать с управляющими компаниями, обслуживающими жилищный фонд, ТСЖ, ЖСК и ТОС по организации мероприятий и уборке придомовых территорий. Также работники ведомства приведут в порядок площадки, где установлены мусорные контейнеры, побелят деревья, подготовят газоны, клумбы и вазоны к посадке цветов. На контроле ДЖХК будет находиться и прием отходов и мусора на Шуховский полигон.
Департамент социальной политики проследит за тем, чтобы все школы, детские сады, спортивные учреждения и объекты культуры также провели субботники.
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