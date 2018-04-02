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Фонд капремонта области приступил к ремонту дома, где взорвался газовый баллон
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Фонд капремонта области приступил к ремонту дома, где взорвался газовый баллон 

Волга Ньюс 1 час назад
Речь идет о многоэтажке, где взорвался газовый баллон. Сейчас подрядная организация завершает первый этап ремонтных работ — восстановление лифтового оборудования в здании. Вскоре специалисты должны настроить и запустить грузовой лифт. Правда, пользоваться им жителям пока нельзя. Перед сдачей лифта в эксплуатацию подрядчикам необходимо будет укрепить верхние плиты в здании. Их разрушила взрывная волна.
Сообщается, что в этим работам вторая подрядная организация приступила в понедельник, 2 апреля. Материалы для восстановления перекрытий уже привезены в дом.
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