Фонд капремонта области приступил к ремонту дома, где взорвался газовый баллон

Речь идет о многоэтажке, где взорвался газовый баллон. Сейчас подрядная организация завершает первый этап ремонтных работ — восстановление лифтового оборудования в здании. Вскоре специалисты должны настроить и запустить грузовой лифт. Правда, пользоваться им жителям пока нельзя. Перед сдачей лифта в эксплуатацию подрядчикам необходимо будет укрепить верхние плиты в здании. Их разрушила взрывная волна.

Сообщается, что в этим работам вторая подрядная организация приступила в понедельник, 2 апреля. Материалы для восстановления перекрытий уже привезены в дом.