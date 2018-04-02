В России начнут публиковать тарифы на ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо всё это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?» — сказал Медведев.

Заместитель главы Правительства Дмитрий Козак заявил, что завершён мониторинг стоимости жилищных услуг по всей стране. «Результаты этого мониторинга показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз. … Даже в пределах одного наследного пункта», — рассказал Козак.

Ранее сообщалось, что в Жилищный кодекс РФ скоро будут внесены поправки, которые позволят собственникам квартир платить за услуги ЖКХ, минуя управляющие компании. Органы государственной власти в области жилищных отношений должны будут установить правила технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, а также разработать методические рекомендации по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.

Также стало известно, что механизм истребования у гражданина справки о составе семьи может быть исключён из Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Вместе с тем за уполномоченными органами сохранят право выборочно проверять достоверность представленных гражданами сведений о составе семьи с помощью соответствующих запросов в управляющие компании.