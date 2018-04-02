Крупный бизнес идет в Альфа-Банк за блокчейн тенхологией

Директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон видит много возможностей применения технологии блокчейн для крупного бизнеса и государственного сектора.

М.видео. В рамках работы Альфа-Банка, токенизация может быть рассмотрена как шаг к ускорению перехода прав собственности и управления купли-продажи, упрощения расчетов. Денис Додон отметил, что основной проблемой для начала полномасштабной работы с блокчейн являются ограничения правового поля, однако даже в данных условиях Альфа-Банк успел реализовать несколько кейсов, совместно с S7

Также спикер отметил тот факт, что дальнейшее развитие технологий будет происходить под влиянием актуальных запросов клиентов. Основной задачей банка является предоставление необходимого инструментария, благодаря которому интеграция и практическое применение блокчейн станет возможным.

Основной упор составляет отношение к блокчейн, как к технологии, которая способна существенно улучшить процессы внутри крупных холдингов и государственных систем. Дальнейшая работа сможет открыть возможности применения технологии в качестве инструмента для снижения операционных издержек и улучшения эффективности управления. В Альфа-Банке проводят много встреч с клиентами и обсуждают наилучшие методы введения блокчейн технологий в бизнес процессы компаний.

Примечательно, что при этом Альфа-Банк не намерен идти по пути развития, избранного Сбербанком в отношении криптовалют. В банке пока сохраняют выжидательную позицию.

Глава Центра блокчейн компетенций ВЭБ Владимир Демин видит большое будущее у нашей страны в индустриях квантовых, конвергентных технологий и блокчейна. Подробнее в интервью BitCryptoNews.

фото: Shutterstock, Альфа-Банк / FB