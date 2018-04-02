Ещё
Крупный бизнес идет в Альфа-Банк за блокчейн тенхологией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный бизнес идет в Альфа-Банк за блокчейн тенхологией 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон видит много возможностей применения технологии блокчейн для крупного бизнеса и государственного сектора.
В рамках работы Альфа-Банка, токенизация может быть рассмотрена как шаг к ускорению перехода прав собственности и управления купли-продажи, упрощения расчетов. Денис Додон отметил, что основной проблемой для начала полномасштабной работы с блокчейн являются ограничения правового поля, однако даже в данных условиях Альфа-Банк успел реализовать несколько кейсов, совместно с S7 и М.видео.
Также спикер отметил тот факт, что дальнейшее развитие технологий будет происходить под влиянием актуальных запросов клиентов. Основной задачей банка является предоставление необходимого инструментария, благодаря которому интеграция и практическое применение блокчейн станет возможным.
Основной упор составляет отношение к блокчейн, как к технологии, которая способна существенно улучшить процессы внутри крупных холдингов и государственных систем. Дальнейшая работа сможет открыть возможности применения технологии в качестве инструмента для снижения операционных издержек и улучшения эффективности управления. В Альфа-Банке проводят много встреч с клиентами и обсуждают наилучшие методы введения блокчейн технологий в бизнес процессы компаний.
Примечательно, что при этом Альфа-Банк не намерен идти по пути развития, избранного Сбербанком в отношении криптовалют. В банке пока сохраняют выжидательную позицию.
Глава Центра блокчейн компетенций ВЭБ Владимир Демин видит большое будущее у нашей страны в индустриях квантовых, конвергентных технологий и блокчейна. Подробнее в интервью BitCryptoNews.
фото: Shutterstock, Альфа-Банк / FB
BitCryptoNews: последние новости
В Западной Вирджинии запустили пилотный проект выборов на блокчейн Лихтенштейн начнет поддерживать развитие блокчейна с помощью законов Пользователи все больше доверяют Lighting Network
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться203
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение