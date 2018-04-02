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КС обязал госорганы обеспечивать вакцинацию диких животных в угодьях
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КС обязал госорганы обеспечивать вакцинацию диких животных в угодьях 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Конституционный суд РФ проверил на соответствие Основному Закону одну из статей (N 43) Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». С такой просьбой в суд обратился «Спортивно-охотничий клуб „Румелко-Спортинг“.
Суть в следующем — в марте 2014 года в Тверской области из-за эпидемии бешенства среди диких зверей был введен карантин. Клуб „Румелко-Спортинг“, ожидавший, что препараты для вакцинации диких зверей, являющихся государственной собственностью, должны предоставить госорганы, был оштрафован на 700 тысяч рублей. Потом суды снизили сумму штрафа в два раза, так как клуб купил препараты за свой счет. А потом обратился в суд, считая, что оспариваемая норма неправильно перекладывает бремя лечения зверей с государства на тех, кто заключил охотхозяйственные соглашения.
КС РФ подчеркнул, что правовое регулирование в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов предусматривает ответственность и федеральных органов власти и субъектов, и тех, кто заключил охотхозяйственные соглашения. Последние отвечают за профилактику на своих угодьях, но нет однозначного ответа на вопрос — кто именно обязан приобретать сами препараты.
По мнению КС, норма, которая смутила клуб, действительно дефектна. Ее нельзя назвать ясной, что создает предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия. Значит, норма не соответствует Конституции РФ. Закон поправят, а пока идет этот процесс, вакцины для охотхозяйств купит государство по Закону „О ветеринарии“.
Дело клуба велено пересмотреть.
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