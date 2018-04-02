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Госорганы будут оплачивать вакцины для диких животных в охотничьих угодьях
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Госорганы будут оплачивать вакцины для диких животных в охотничьих угодьях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) в понедельник опубликовал постановление, в котором прописал, что государство обязано приобретать препараты для вакцинации диких животных в охотничьих угодьях, находящихся в аренде частных лиц.
КС признал не соответствующей Конституции РФ часть 3 статьи 43 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
"Неопределенность ее нормативного содержания порождает возможность неоднозначного решения вопроса о субъекте, обязанном приобретать лекарственные средства ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях, и тем самым допускает произвольное возложение данной обязанности на различных участников отношений в сфере охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов", — говорится в постановлении.
В постановлении отмечается, что в порядке организации проведения противоэпизоотических мероприятий № 43-р, утвержденном распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ 6 июня 2013 года, говорится, что закупка и организация доставки лекарственных средств, необходимых для проведения противоэпизоотических мероприятий, осуществляется Минсельхозом России в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований. Ответственность за приемку, хранение и надлежащее использование этих препаратов, говорится в документе, возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ.
"Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения, при проведении противоэпизоотических мероприятий в закрепленных за ними охотничьих угодьях не должны нести расходов по приобретению ветеринарных препаратов — они лишь обязаны обеспечить их своевременное применение, в том числе посредством добавления в корм диким животным", — говорится в постановлении.
С жалобой в КС обратилось некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб „Румелко-Спортинг“ из Тверской области, которое в 2014 году было оштрафовано на 700 тысяч рублей за нарушение постановления губернатора области в связи с выявлением бешенства среди диких животных о поголовной вакцинации всех восприимчивых к бешенству животных.
Впоследствии суды снизили сумму штрафа в два раза, поскольку заявитель приобрел препараты за свой счет и вакцинацию произвел. „Румелко-Спортинг“ обратился в КС РФ, полагая, что оспариваемая норма безосновательно перекладывает бремя лечения зверей с государства на лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения.
КС пришел к выводу, что оспоренная норма действительно дефектна и не может считаться определенной, ясной и недвусмысленной. Это создает предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, чем ослабляются гарантии защиты конституционных прав и свобод. Таким образом, норма не соответствует Конституции РФ.
Федеральному законодателю надлежит незамедлительно устранить выявленную неопределенность. До внесения необходимых изменений в законодательство приобретение лекарств для вакцинации в охотничьих угодьях должно осуществляться, в соответствии с законом „О ветеринарии“, органами государственной власти за счет бюджетных средств. Дело заявителя подлежит пересмотру.
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