Челябинск ждет кураторов ШОС и БРИКС 

Завтра, 3 апреля, в Челябинск приезжают представители «Росконгресса», курирующего саммиты ШОС и БРИКС. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального министерства экономического развития.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске в 2020 году 15 марта. Губернатор Борис Дубровский заявил, что для города это исторический шанс получить новый импульс развития.
Как рассказала руководитель пресс-службы Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, программа визита делегации пока уточняется. Известно, что запланирована встреча гостей с губернатором, а также осмотр некоторых площадок, на которых будут возведены объекты к саммитам ШОС и БРИКС.
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