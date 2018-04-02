Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 27 мая

В районе нашли бешеную лису.

Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в селе Суродеево. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах сел: Ягубовка, Наумово, Чембасово и деревни Малые Горки.

Это второй случай бешенства на территории Бутурлинского района Нижегородской области с начала 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству установлен в Починковском районе до 23 мая.