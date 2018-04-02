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Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 27 мая
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Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 27 мая 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
В районе нашли бешеную лису.
Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в селе Суродеево. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах сел: Ягубовка, Наумово, Чембасово и деревни Малые Горки.
Это второй случай бешенства на территории Бутурлинского района Нижегородской области с начала 2018 года.
Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству установлен в Починковском районе до 23 мая.
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