Двадцать лет назад арестовали трехдневного мэра Нижнего Новгорода

Предвыборная кампания Андрея Климентьева проходила под лозунгом «Сильному — работу, слабому — заботу». Он пробыл мэром Нижнего Новгорода 3 дня. 29 марта он выиграл выборы, 1 апреля их признали недействительными, а 2 апреля его арестовали в зале суда.

Сведущие люди тогда говорили, что за конкурента Климентьева вбросили 10% бюллетеней, но этого оказалось мало. Он победил с преимуществом в 5%. Если это правда, то для человека, впервые появившегося в политике, да еще дважды судимого это был небывалый успех. Для власти — скандал на весь мир, Нижний Новгород был в то время третьим городом России

Федеральные каналы, освещая итоги мэрской кампании в Нижнем Новгороде, всячески подчеркивали неразумность выбора горожан. Телеканал «НТВ» даже проиллюстрировал текст фотографией обезьяны.

— Во-первых, я угадал чаяния людей. Во-вторых, многие хотели завоевать свободу, хотели быть сопричастными. Причем разные люди: за меня проголосовали и старики, и средний возраст, и рабочие, молодежь — все, даже бомжи и пьяницы были со мной. Вот у Навального — молодежь, у Путина — пенсионеры, а у меня были представители всех слоев — это очень важно, — пояснил Андрей Климентьев корреспонденту NN.ru.

Его мэрская программа включала в себя этапы: 100 дней, год и 3 года. За 100 дней предполагалось решить проблемы тех людей, которые нуждались в немедленной помощи. Через год должны были почувствовать улучшения все нижегородцы. А в течение года совместными усилиям планировалось создать обширную программу развития города.

— Было очень важно, что порыв был у всех людей. Почему важна народная власть? Когда люди с властью едины, тогда все реформы идут на ура, с песней и очень быстро, — заметил Андрей Анатольевич. — А когда выбирает половина общества, а другая против, то все будет буксовать.

Опасений, что его арестуют, тем более по старому делу, у Климентьева не было. Он думал, что власти ограничатся подтасовкой результатов голосования, но на волевые решения не пойдут. Климентьев был уверен, что и с чиновниками сумеет сработаться. Во всяком случае с бывшим тогда губернатором Иваном Скляровым разговор уже состоялся.

Однако от имени федеральных властей приехал в Нижний замглавы президентской администрации , генерал-майор КГБ, Евгений Савостьянов . Он обвинил местных чиновников в том, что не смогли объяснить народу, как правильно голосовать. Выборы признали недействительными, а Климентьева вызвали в суд по делу, которое было закрыто год назад.

— Народ проголосовал за Климентьева. Надо уважать выбор народа. Я бы лично не голосовал. Но если люди проголосовали, надо признать это голосование справедливым, — говорил Борис Немцов , на тот момент вице-премьер. Российского правительства . — Думаю, что при желании любые выборы можно признать таким образом недействительными. Это довольно печальный факт.

Тем не менее, Климентьев уверен, что именно с подачи экс-губернатора Нижегородской области с волеизъявлением горожан обошлись подобным образом. Не все нижегородские СМИ поддержали саму кандидатуру избранного мэра, но последующие события осудили однозначно. Местные газеты вышли с хлесткими заголовками: «Медвежья болезнь» власти» («Биржа»), «Мэр вам, нижегородцы» («Монитор»).

— Группа московских начальников во главе с Немцовым считают нас, нижегородцев, каким-то стадом. Что мы, как бараны, приняли неправильное решение, а они — умные пастухи — нас поправят, — прокомментировал отмену итогов голосования Андрей Анатольевич на пресс-конференции 20 лет назад.

На свет вытащили старое дело о «навашинских миллионах» — нецелевом использовании кредита в 30 млн долларов, взятого у Минфина РФ . Кредит помог взять Борис Немцов, в чей ближний круг тогда входил Климентьев и даже был у нижегородского губернатора советником по экономике. Этот же «заклятый друг» инициировал уголовное дело о расхищении кредита. Климентьев, в свою очередь, обвинял Немцова в вымогательстве взятки.

Бизнесмена осудили на 1 год 6 месяцев и 4 дня — ровно столько, сколько он отсидел в СИЗО . Многие тогда посчитали это оправданием. Мол, если бы государство признало свою неправоту, пришлось бы платить огромную неустойку — еще до решения суда прокуратура распорядилась его имуществом. Климентьева лишили контрольного пакета акций «Навашинского судостроительного завода», продали принадлежащее ему судно «Сталангер», общий док, завод разорился.

Во время заседания суда около здания на Большой Покровской толпился народ. Андрея Климентьева арестовали по старому делу. Спецавтомобиль, на котором трехдневного мэра увозили в СИЗО, засыпали цветами.