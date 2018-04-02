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Губернатор Ямала побывал на Южно-Русском месторождении с иностранцами
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Губернатор Ямала побывал на Южно-Русском месторождении с иностранцами 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
«Севернефтегазпрому» — 20 лет. В честь праздника руководство предприятия принимало важных гостей на самом крупном месторождении арктического региона. Оценить потенциал «Южно-Русского газоконденсатного месторождения» приехали губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и международные партнёры предприятия.
В первую очередь важные гости провели серию рабочих встреч. Основные вопросы касались дальнейшего развития российско-австрийских и российско-германских отношений в Арктике. Зарубежные партнёры оценили промышленный потенциал Ямала и сочли инвестиционный климат в арктическом регионе комфортным..
Только после, все отправились на праздничную церемонию. В зале главного управления заслуженные награды получили отличившиеся мастера и операторы. Дмитрий Кобылкин выручил отличникам труда благодарственные письма окуржного значения.
ОАО «Севернефтегазпром» с 2017 года пример эффективного российско-германо-австрийского сотрудничества.
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