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Власти Кубани рекомендовали сделать выходным 17 апреля из-за Радоницы
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Власти Кубани рекомендовали сделать выходным 17 апреля из-за Радоницы 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рекомендовали работодателям региона сделать 17 апреля выходным днем из-за того, что на этот день приходится пасхальное поминовение усопших — Радоница, сообщается в тексте опубликованного в понедельник постановления.
"Установить в администрации Краснодарского края нерабочий день 17 апреля 2018 года. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством, установить нерабочий день 17 апреля", — говорится в тексте губернаторского постановления.
Также местным властям рекомендуется содействовать проведению поминальных мероприятий.
Отмечается, что этот день не будет выходным для работников транспортной отрасли, объектов энергетики и ЖКХ и других предприятий, остановка которых невозможна по тем или иным причинам.
Согласно документу, о том, чтобы объявить день Радоницы выходным, ходатайствовала Екатеринодарская и Кубанская епархия.
Священник краснодарского храма Архистратига Михаила Евгений Игнатов рассказал ТАСС, что, по церковным правилам, Радоница приходится на девятый день после Пасхи — то есть, на вторник. «Это особый день поминовения усопших. Накануне, в понедельник, в храмах проходит вечернее богослужение. В сам день Радоницы во вторник совершается божественная литургия и панихида, богослужение начинается с утра и, как правило, длится около 2-3 часов, потом христиане посещают кладбища, где также молятся об упокоении усопших», — рассказал он.
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