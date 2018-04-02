«Отмечают Радоницу»: 17 апреля на Кубани объявлен нерабочим днем 

Постановление о нерабочем дне подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На девятый день после Пасхи православная церковь совершает особое поминовение усопших, которое называется Радоницей.
В начале прошлого месяца с 8 по 12 марта включительно в Севастополе были объявлены выходные дни. К четырем общероссийским местные власти добавили понедельник — 12 число.
Уже в течении нескольких лет в Краснодарском крае соблюдается традиция объявлять этот день нерабочим. В Радоницу жители края посещают места захоронения и приводят их в порядок. При этом власти стараются увеличивать количество транспорта на ведущих в кладбищам маршрутах в этот день.