«Отмечают Радоницу»: 17 апреля на Кубани объявлен нерабочим днем

В начале прошлого месяца с 8 по 12 марта включительно в Севастополе были объявлены выходные дни. К четырем общероссийским местные власти добавили понедельник — 12 число.

Уже в течении нескольких лет в Краснодарском крае соблюдается традиция объявлять этот день нерабочим. В Радоницу жители края посещают места захоронения и приводят их в порядок. При этом власти стараются увеличивать количество транспорта на ведущих в кладбищам маршрутах в этот день.