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Ульяновская область модернизирует 34 котельные к отопительному сезону
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Ульяновская область модернизирует 34 котельные к отопительному сезону 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ульяновская область планирует модернизировать и запустить в эксплуатацию к новому отопительному сезону 34 котельные, сообщает региональное правительство.
"В этом году «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» планирует модернизировать и запустить в эксплуатацию к началу отопительного сезона 34 котельные", — отмечается в сообщении.
Модернизация котельных запланирована в Новоульяновске, Ульяновском, Барышском, Вешкаймском, Майнском, Карсунском, Мелекесском, Павловском и Сурском районах.
В ноябре 2017 года областные власти сообщали о комплексной программе модернизации теплоисточников, рассчитанной на 2017-2018 годы. Программа предусматривает обновление 62 котельных на общую сумму в 0,5 миллиарда рублей.
rightСогласно программе, 53 котельные будут модернизированы за счет средств областного бюджета, четыре — на условиях софинансирования муниципальных образований и областного бюджета, еще пять — силами концессионеров и муниципальных образований.
По данным Аналитического центра при правительстве РФ, Ульяновская область входит в число регионов, где больше всего реализуется проектов по модернизации котельных. Реализация проектов, в частности, подразумевает перевод теплоисточников на более дешевые, альтернативные виды топлива (газ, твердое топливо).
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