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Более 30 котельных запустят в Ульяновской области к началу отопительного сезона 2018 года
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Более 30 котельных запустят в Ульяновской области к началу отопительного сезона 2018 года 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
К началу отопительного сезона 2018 года в Ульяновской области запустят 34 новые котельные, сообщается на сайте правительства региона.
На этот раз модернизировать источники будут в Новоульяновском, Ульяновском, Барышском, Вешкаймском, Майнском, Карсунском, Мелекесском, Павловском и Сурском районах.
«В прошлом году мы приняли решение о масштабной модернизации теплоисточников. Вместе с этим необходимо обратить внимание на замену сетей, качественно провести испытания, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону», — сказал губернатор региона Сергей Морозов во время. совещания, где обсуждались вопросы окончания зимнего периода и модернизации систем отопления.
Сергей Морозов подчеркнул, что поручил в кратчайшие сроки разработать план по погашению задолженности перед организациями, поставляющими топливно-энергетические ресурсы. Это касается руководителей бюджетных организаций, министров и глав муниципальных образований.
Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин рассказал, что ежегодно фиксируется снижение количества инцидентов. «Благодаря работе по модернизации объектов ТЭК в текущем году не было ни одной нештатной ситуации, связанной с отказом оборудования на теплоисточниках. Благодаря денежным средствам, выделенным из областного бюджета для ремонта сетей теплоснабжения, динамика нештатных ситуаций в сфере теплоснабжения в Димитровграде снижена на 28%», — пояснил он.
По завершению совещания и.о. председателя правительства Андрей Тюрин подписал распоряжение о завершении отопительного сезона. В документе говорится, что сезон будет закрыт, когда среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов.
Фото: сайт правительства Ульяновской области
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