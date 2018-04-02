Более 30 котельных запустят в Ульяновской области к началу отопительного сезона 2018 года

К началу отопительного сезона 2018 года в Ульяновской области запустят 34 новые котельные, сообщается на сайте правительства региона.

На этот раз модернизировать источники будут в Новоульяновском , Ульяновском, Барышском, Вешкаймском, Майнском, Карсунском, Мелекесском, Павловском и Сурском районах.

«В прошлом году мы приняли решение о масштабной модернизации теплоисточников. Вместе с этим необходимо обратить внимание на замену сетей, качественно провести испытания, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону», — сказал губернатор региона Сергей Морозов во время. совещания, где обсуждались вопросы окончания зимнего периода и модернизации систем отопления.

Сергей Морозов подчеркнул, что поручил в кратчайшие сроки разработать план по погашению задолженности перед организациями, поставляющими топливно-энергетические ресурсы. Это касается руководителей бюджетных организаций, министров и глав муниципальных образований.

Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин рассказал, что ежегодно фиксируется снижение количества инцидентов. «Благодаря работе по модернизации объектов ТЭК в текущем году не было ни одной нештатной ситуации, связанной с отказом оборудования на теплоисточниках. Благодаря денежным средствам, выделенным из областного бюджета для ремонта сетей теплоснабжения, динамика нештатных ситуаций в сфере теплоснабжения в Димитровграде снижена на 28%», — пояснил он.

По завершению совещания и.о. председателя правительства Андрей Тюрин подписал распоряжение о завершении отопительного сезона. В документе говорится, что сезон будет закрыт, когда среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов.

Фото: сайт правительства Ульяновской области