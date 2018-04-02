Уральский депутат возвращается домой после побега в Париж

Екатеринбург возвращается депутат гордумы Евгений Боровик . Месяц политик провел в Париже, куда уехал после возбуждения в отношении него уголовного дела, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

«Правда восторжествовала! Сейчас звонил мой юрист из Екатеринбурга и сказал, что ему сообщили, что по результатам проведенной лингвистической экспертизы в моих высказываниях относительно Собчачки не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ . Так что обвинения все сняты, маски сброшены. А я возвращаюсь в родной Екатеринбург, как всегда, непобежденным и готовым к новым битвам», — написал Евгений Боровик на своей странице в «Facebook».

Константином Бальмонтом и Напомним, в начале марта появилась информация о том, что в отношении депутата екатеринбургской Госдумы Евгения Боровика возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Поводом стали его высказывания в отношении так и не состоявшегося президента Ксении Собчак . До разрешения вопроса политик уезжал в Париж. В тот момент Боровик сравнивал себя с Александром Галичем Иваном Буниным . На своей странице в «Facebook» он писал о том, что в России ему «сильно не хватает любви», поэтому всего его посты будут носить название «Из Парижа с любовью».

В конце января депутат объявил конкурс на лучшее публичное оскорбление Ксении Собчак. При этом за три лучших высказывания он обещал денежные призы. При этом Боровика не раз банили в соцсетях за нелицеприятные высказывания в отношении светской львицы.