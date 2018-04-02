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Уральский депутат возвращается домой после побега в Париж
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Уральский депутат возвращается домой после побега в Париж 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбург возвращается депутат гордумы Евгений Боровик. Месяц политик провел в Париже, куда уехал после возбуждения в отношении него уголовного дела, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал».
«Правда восторжествовала! Сейчас звонил мой юрист из Екатеринбурга и сказал, что ему сообщили, что по результатам проведенной лингвистической экспертизы в моих высказываниях относительно Собчачки не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. Так что обвинения все сняты, маски сброшены. А я возвращаюсь в родной Екатеринбург, как всегда, непобежденным и готовым к новым битвам», — написал Евгений Боровик на своей странице в «Facebook».
Напомним, в начале марта появилась информация о том, что в отношении депутата екатеринбургской Госдумы Евгения Боровика возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Поводом стали его высказывания в отношении так и не состоявшегося президента Ксении Собчак. До разрешения вопроса политик уезжал в Париж. В тот момент Боровик сравнивал себя с Александром Галичем, Константином Бальмонтом и Иваном Буниным. На своей странице в «Facebook» он писал о том, что в России ему «сильно не хватает любви», поэтому всего его посты будут носить название «Из Парижа с любовью».
В конце января депутат объявил конкурс на лучшее публичное оскорбление Ксении Собчак. При этом за три лучших высказывания он обещал денежные призы. При этом Боровика не раз банили в соцсетях за нелицеприятные высказывания в отношении светской львицы.
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