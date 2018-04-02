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Второй пляж для маломобильных граждан оборудуют на Маяковском спуске
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Второй пляж для маломобильных граждан оборудуют на Маяковском спуске 

Волга Ньюс 2 часа назад
— на 1-й очереди набережной (от улицы Ленинградской до Вилоновской); — на 2-й очереди набережной (от улицы Маяковского до спуска на Первомайской и до границы пляжа «Кинап»); — на 4-й очереди набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); — на спуске улицы Советской Армии; — на спуске Барбошиной поляны; — у санатория «Можайский»; — на Красной Глинке; — на спуске Загородного парка.
Также сообщается, что в этом году планируется оборудовать два пляжа для маломобильных граждан — в районе Некрасовского и Маяковского спусков (ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи). Там уложат твердое покрытие до воды, установят пандусы для захода в воду, кабины для переодевания, скамейки, биотуалеты.
Перед завозом песка на пляжи, водолазы очистят дно от бутылок, банок, крупных камней, мусора. Также на территории пляжей разместят стенды с информацией о правилах поведения, запрете курения и распития спиртных напитков, выгула собак. Вся информация будет продублирована на английском языке.
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