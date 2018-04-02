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Шептий: идет возврат к практике сильного мэра
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Шептий: идет возврат к практике сильного мэра 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законопроект об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге позволит вернуть практику сильного мэра. Об этом заявил вице-спикер законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий.
«Люди привыкли, что руководитель должен быть один, и он доложен быть открыт, доступен, должно быть одно окну, куда люди идут со своими проблемами», — считает он.
Отметим, что в заксобрание Свердловской области был внесен законопроект об отмене прямых выборов мэра. Документ предполагает, что выбирать градоначальника будут депутаты городской думы. После внесения законопроект пройдет этап обсуждения и корректировки.
Шептий подчеркнул, что 85 муниципалитетов региона избирают своих глав по схеме, которая предложена законопроектом. Он привел в качестве примера город Асбест, где идет противостояние главы и Гордумы, и в этом противостоянии дума не смога принять конкретный нормативно-правовой акт о ремонтах общественных пространств и дворов, что чуть не оставило людей без лавочек, набережных, скверов.
«Нынешнему главе города путь (на рассмотрение комиссией и участие в выборах — прим.ред.) тоже не заказан. Законопроект наделяет городских депутатов полномочием выбирать главу. Так люди серьезнее к выбору депутатов начнут относиться», — добавил Шептий.
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