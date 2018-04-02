В Адыгее объявлен месячник чистоты и благоустройства населенных пунктов

Традиционно в течение апреля в Адыгее проводится месячник по наведению санитарного порядка в населенных пунктах. Соответствующее распоряжение подписал глава РА.

Сегодня на планерном совещании Мурат Кумпилов поручил членам Кабинета министров РА, главам муниципальных образований принять необходимые меры для приведения в порядок населенных пунктов республики, общественных территорий, популярных мест отдыха.

«Погода позволяет активно включаться в работу по наведению чистоты в каждом населенном пункте. Важно, чтобы эта работа проводилась не для «галочки». Наша республика — наш общий дом, его постоянно нужно содержать в чистоте, заботиться о благоустройстве. Необходимо убрать замусоренные после зимы места в зонах отдыха, привести в порядок защитные лесопосадки. Обратите внимание на придорожные полосы, ликвидируйте стихийные свалки. Для этого используйте все способы влияния на нарушителей, вплоть до установления «фотоловушек», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Главам муниципальных образований рекомендовано составить график проведения субботников, своевременно проводить обрезку старых и высадку новых деревьев, согласовать межведомственное взаимодействие по благоустройству территорий. При участии общественности и местных СМИ, по мнению Мурата Кумпилова, необходимо создать ситуацию нетерпимости к нарушителям чистоты и санитарного порядка.