Ещё
В Адыгее объявлен месячник чистоты и благоустройства населенных пунктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее объявлен месячник чистоты и благоустройства населенных пунктов 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Традиционно в течение апреля в Адыгее проводится месячник по наведению санитарного порядка в населенных пунктах. Соответствующее распоряжение подписал глава РА.
Сегодня на планерном совещании Мурат Кумпилов поручил членам Кабинета министров РА, главам муниципальных образований принять необходимые меры для приведения в порядок населенных пунктов республики, общественных территорий, популярных мест отдыха.
«Погода позволяет активно включаться в работу по наведению чистоты в каждом населенном пункте. Важно, чтобы эта работа проводилась не для «галочки». Наша республика — наш общий дом, его постоянно нужно содержать в чистоте, заботиться о благоустройстве. Необходимо убрать замусоренные после зимы места в зонах отдыха, привести в порядок защитные лесопосадки. Обратите внимание на придорожные полосы, ликвидируйте стихийные свалки. Для этого используйте все способы влияния на нарушителей, вплоть до установления «фотоловушек», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Главам муниципальных образований рекомендовано составить график проведения субботников, своевременно проводить обрезку старых и высадку новых деревьев, согласовать межведомственное взаимодействие по благоустройству территорий. При участии общественности и местных СМИ, по мнению Мурата Кумпилова, необходимо создать ситуацию нетерпимости к нарушителям чистоты и санитарного порядка.
Отдельно поднимался вопрос проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Глава Адыгеи сообщил о поступающих жалобах на качество ремонта и поручил руководству минстроя РА проанализировать ситуацию, принять необходимые меры.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее осудили бывшего замначальника одного из подразделений УФСИН Студенты МГТУ приняли участие в акции памяти по погибшим в Кемерове Мобильный офис ПФР завершил мартовские выезды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться203
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение